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فنجان قهوة في كوباية إزاز .. مضيفة بفندق تكشف طقوس الراحل وحيد حامد أثناء الكتابة..فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:17 ص
الكاتب الراحل وحيد
الكاتب الراحل وحيد حامد
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نورهان رأفت
قالت عزة عبد المجيد ، مسئولة سابقة بالجمارك ، وأحد معارف الكاتب الراحل وحيد حامد ، إنه في عام 1981 ، وكانت طالبة بالجامعة ، وتعمل بأحد الفنادق "وويتر" ، وفي أحد الأيام كانت هي المسؤولة عن تقديم الطلبات له بالفندق ، وعندما أستقبلته قال لها : " بصي ياعزة أنا ليا طقوس خاصة في الكتابة أنا عاوز فنجانين قهوة سادة في كوبايتين أزاز وجمبهم كوباية ماية ساقعة ولما يخلصوا غيريهم من غير أي كلام " .

وأضافت عزة عبد المجيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الراحل وحيد حامد كان شخصا كريما ، وكثيرا ما كان يعزم أصدقاءه في الفندق ، بمجرد أن يراهم ، ويطلب منها أن تحجز لهم طاولة خاصة .

وتابعت : وحيد حامد محبوب جدا وكريم جدا ، وشوفته بعد عشر سنوات ، وأفتكرني على الرغم من أن شكلي أتغير ، وسلم عليا ، معقبة : " حد حقيقي أوي " .

و في سياق أخر ، نعى  الفنان جمال سليمان، الكاتب الكبير وحيد حامد، قائلا: «نعزي أنفسنا في رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد والصراحة هذا الاسبوع شهد خسارة شخصين عظيمين  هما وحيد حامد والمخرج  حاتم علي».

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