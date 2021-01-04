فنجان قهوة في كوباية إزاز .. مضيفة بفندق تكشف طقوس الراحل وحيد حامد أثناء الكتابة..فيديو

قالت عزة عبد المجيد ، مسئولة سابقة بالجمارك ، وأحد معارف الكاتب الراحل وحيد حامد ، إنه في عام 1981 ، وكانت طالبة بالجامعة ، وتعمل بأحد الفنادق "وويتر" ، وفي أحد الأيام كانت هي المسؤولة عن تقديم الطلبات له بالفندق ، وعندما أستقبلته قال لها : " بصي ياعزة أنا ليا طقوس خاصة في الكتابة أنا عاوز فنجانين قهوة سادة في كوبايتين أزاز وجمبهم كوباية ماية ساقعة ولما يخلصوا غيريهم من غير أي كلام " .





وأضافت عزة عبد المجيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الراحل وحيد حامد كان شخصا كريما ، وكثيرا ما كان يعزم أصدقاءه في الفندق ، بمجرد أن يراهم ، ويطلب منها أن تحجز لهم طاولة خاصة .





وتابعت : وحيد حامد محبوب جدا وكريم جدا ، وشوفته بعد عشر سنوات ، وأفتكرني على الرغم من أن شكلي أتغير ، وسلم عليا ، معقبة : " حد حقيقي أوي " .





و في سياق أخر ، نعى الفنان جمال سليمان، الكاتب الكبير وحيد حامد، قائلا: «نعزي أنفسنا في رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد والصراحة هذا الاسبوع شهد خسارة شخصين عظيمين هما وحيد حامد والمخرج حاتم علي».



