ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي لمعرض المركبات بالطاقة النظيفة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرضت قناة "اكسترا نيوز"، صور الرئيس السيسي في افتتاحه صباح اليوم، الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع. 

كما تفقد الرئيس أجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع  علي أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة المركزي.. وزيرة التجارة تستعرض ترتيبات معرض تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

وزيرة التجارة تتفقد الاستعدادات النهائية لمعرض تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

يتضمن عقد 11 ورشة عمل.. انطلاق معرض تكنولوجيا تحويل السيارات للعمل بالغاز غدا

السيسي يفتتح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.. اليوم

أستاذ كباري: تحويل السيارات إلى الغاز يوفر على الدولة مبالغ كبيرة

خبير : انتشار سيارات الغاز مبادرة متميزة جدا للاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

مقطع فيديو غريب .. دينا الشربيني تكسر الصحون بشكل غاضب

الصحة توضح طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا

برشلونة يقترب من المربع الذهبي.. ترتيب الدوري الإسباني

قوي مناعتك ضد كورونا.. جمال شعبان يقدم 5 نصائح مجانية

الكويت: فحص كورونا مجانًا للقادمين عبر المطارات

أمن الشرقية يستدعي مصور فيديو مستشفى الحسينية لسؤاله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان صحتك .. اعرفي أمراض الرحم وأعراضها

اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور

قوي مناعتك ضد كورونا.. جمال شعبان يقدم 5 نصائح مجانية