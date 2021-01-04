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رياضة

المقاولون: اللاعبون تعاهدوا على القتال أمام النجم الساحلي.. والنحاس يتواصل مع البعثة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:28 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في نادي المقاولون العرب، أن لاعبي فريقه تعاهدوا على القتال وتقديم مباراة قوية أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وأشار "فتحي"، في تصريحات صحفية، إلى أن عماد النحاس المدير الفني للفريق يتواصل بشكل دائم مع البعثة المتواجدة حاليًا في تونس في ظل عدم سفره مع الفريق لإصابته بفيروس كورونا.

وقال فتحي "النحاس على تواصل مستمر مع البعثة ويطمئن بشكل دائما على كل الترتيبات بعدما حرم من السفر نتيجة ايجابية عينة تحليل فيروس كورونا هو ومعاونه علاء عبدالغنى ويقوم باجتماعات مستمرة مع الجهاز".

وأضاف "نتيجة لقاء الذهاب الذى انتهى بالتعادل السلبي تعد جيدة وقادرون على عبور النجم في تونس وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل للدور القادم".

وشدد فتحي على صعوبة اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق بغياب المدير الفني وخمسة لاعبين عن الرحلة ولكن الجميع تعاهد على القتال وتقديم مباراة قوية.

ويجري عماد النحاس اتصالات على مدار الساعة ببعثة الفريق المتواجدة بتونس حيث يحرص النحاس على التواصل المستمر مع المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة كما يعقد اجتماعات دورية عبر إتصالات الفيديو مع الجهاز الفني في اطار التحضير الفني للمباراة.

ويحرص النحاس مع الجهاز المعاون والمكون من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع ومدرب الحراس محمد فتحي على وضع كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة لتحفيظ اللاعبين المهام خلال المباراة بعد مشاهدة مباريات لفريق النجم الساحلي.

تخضع بعثة الفريق لمسحة طبية اليوم استعدادا لمباراة النجم الساحلي التي ستقام بعد غدٍ، الأربعاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية.

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