هل يجوز للمرأة الحائض أن تتولى غسل ميت.. اعرف رأي الشرع

صححت صفحة واعظات مجمع البحوث الإسلامية، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فتاوى شائعة مغلوطة ومنتشرة بين عامة الناس.
وذكرت الصفحة أنه مما ينتشر بين الناس خطأ، هو أنه يحرم على المرأة الحائض أن تتولى تغسيل الميت.
وأكدت أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بتغسيل من مات من النساء وتكفينهن ولا يعتبر الحيض مانعا من القيام بالغسل.
وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الحائض أن تتولى تغسيل مَن مات مِن النساء، وتكفِّنهن، ولا يعتبر الحيض مانعًا من القيام على الغسل، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وعَنْ عَطَاءٍ رحمه الله قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" .
وأضافت الدار": العلامة شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى قال في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 20، ط. دار الفكر): وَيُغَسِّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ"لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ، فَكَانَا كَغَيْرِهِمَا.
8 أمور يحرم على الحائض فعلها
يحرم على الحائض والنفساء فعل هذه الأمور :
إذا بدأت الدورة الشهرية للمرأة، وهو بداية نزول دم الحيض عليها يحرم عليها عدة أشياء وهي :
1) الصلاة : الفريضة والنفل، وكذلك سجدة التلاوة والشكر. وذلك لقول النبي ﷺ : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » [متفق عليه]
2) الطواف : لأن الطواف الصلاة، لقول النبي ﷺ : « إنما الطواف صلاة » [أحمد]
3) مس المصحف وحمله : وذلك لقوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ،وكذلك كتبه النبي ﷺ في الكتاب الذي لعمرو بن حزم حيث قال : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » [رواه مالك].
4) قراءة القرآن : فلا يجوز لها قراءة القرآن لقول النبي ﷺ : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن » [الترمذي ، والبيهقي في الكبرى].
5) اللبث في المسجد : فلا يجوز للحائض ولا النفساء ولا الجنب كذلك اللبث في المسجد لقول النبي ﷺ : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » [أبو داود ،وابن خزيمة] أما مجرد العبور من المسجد للضرورة فلا يحرم، وذلك لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.
6) الصوم : فالمرأة الحائض والنفساء تمتنع عن الصيام فرضًا أو نفلًا، وذلك لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألتها امرأة عن قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة فقالت : «أحرورية أنت ؟ ـ تعني من الخوارج المتنطعين ـ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » [رواه مسلم]
7) الوطء : وهو الجماع بينها وبين زوجها وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾.
8) المباشرة فيما بين السرة والركبة : كما يحرم الجماع، تحرم المباشرة في هذه المساحة من جسد المرأة وهي ما بين السرة والركبة، أثناء فترة الحيض والنفاس.