هل يجوز للمرأة الحائض أن تتولى غسل ميت.. اعرف رأي الشرع

صححت صفحة واعظات مجمع البحوث الإسلامية ، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فتاوى شائعة مغلوطة ومنتشرة بين عامة الناس.





وذكرت الصفحة أنه مما ينتشر بين الناس خطأ، هو أنه يحرم على المرأة الحائض أن تتولى تغسيل الميت.





وأكدت أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بتغسيل من مات من النساء وتكفينهن ولا يعتبر الحيض مانعا من القيام بالغسل.





وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الحائض أن تتولى تغسيل مَن مات مِن النساء، وتكفِّنهن، ولا يعتبر الحيض مانعًا من القيام على الغسل، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وعَنْ عَطَاءٍ رحمه الله قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" .





وأضافت الدار": العلامة شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى قال في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 20، ط. دار الفكر): وَيُغَسِّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ"لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ، فَكَانَا كَغَيْرِهِمَا.





8 أمور يحرم على الحائض فعلها