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تكنولوجيا

شاهد.. شاومي تنشر أول فيديو تشويقي لهاتف Poco F2 .. مواصفات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:01 ص
شاومى تنشر أول فيديو
شاومى تنشر أول فيديو تشويقى لهاتف Poco F2
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ندى على
نشرت شركة شاومى الصينية أول فيديو تشويقى تستعرض فيه شكل ومواصفات هاتف Poco F2 من الفئة المتوسطة الذى تستعد لإطلاقه تحت علامتها التجارية Poco خلال الأيام القادمة. 

وبحسب موقع Mashable التقنى فإن الفيديو يظهر احتواء هاتف Poco F2 على شاشة قياس 6.6 بوصة، من نوع AMOLED، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


وستأتى كاميرات هاتف Poco F2 بـ 4 كاميرات أساسية ستكون 48 بدقة ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرات للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف Poco F2 بمعالج للفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 732G SoC، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 4250 مللى أمبير فى الساعة، مع دعم تقنية الشحن العكسى، وتقنية اتصال NFC، ونظام التشغيل أندرويد 11. 

ويعتبر هاتف Poco F2  هو التالى لهاتفPoco F1 وسيصدر بسعر أرخص من هاتف POCO F2 Pro الذى صدر بسعر حوالى 542 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالى 8760 جنيها مصريا لنسخة 128/6، أما نسخة 256/8  فتبلغ 650  دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 10.500 جنيه مصري. 

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