دراسة: من سبق إصابتهم بكورونا محصنون

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا، يكونون محصنين ضد ظهور الأعراض إذا أصيبوا بفيروس كورونا مرة أخرى.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فحص الباحثون البيانات من أكثر من 11000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مؤسسة مستشفيات نيوكاسل أبون تاين ببريطانيا، و تم تشجيع الموظفين على إجراء اختبار Covid-19 إذا ظهرت عليهم أي أعراض وتم تجنيد آخرين لإجراء اختبارات الأجسام المضادة لقياس انتشار المرض.

من بين هؤلاء، كان لدى أكثر من 1000 شخص أجسام مضادة لفيروس كورونا أو تم اختباره إيجابيًا عبر مسحة PCR بين 10 مارس و 6 يوليو 2020، خلال الموجة الأولى من الفيروس في المملكة المتحدة.

في الموجة الثانية من الدراسة، أبلغ 2115 شخصًا في الدراسة لم يكونوا مصابين بالفيروس في السابق عن ظهور أعراض وخضعوا لمسحة.

واتضح أن أكثر من واحد من كل ثمانية من هؤلاء الأشخاص (290) كانت نتيجة الاختبار إيجابية.

عند النظر إلى إجمالي 11000 عامل في المستشفى ، لم يسجل أي منهم اختبارًا إيجابيًا ممن أصيبوا سابقًا.

استنتجنا كتبي الباحثون في دراستهم أن عدوى SARS-CoV-2 يبدو أنها تؤدي إلى الحماية من العدوى المصحوبة بأعراض لدى البالغين في سن العمل ، على الأقل على المدى القصير .

سجلت الدراسات السابقة حالات سجل فيها الأشخاص اختبارًا إيجابيًا بعد التعافي من النوبة الأولى من المرض، كانت هناك أيضًا مزاعم عن وفاة أشخاص بعد الإصابة مرة أخرى.

لكن التفاصيل الخاصة بهذه الحالات غالبًا ما تكون نادرة ، حيث يناقش الخبراء مقدار الحماية التي توفرها العدوى السابقة.