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أخبار العالم

تعيين أول وزير مثلي في الحكومة اليونانية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:37 ص
نيكولاس ياترومانولاكيس
نيكولاس ياترومانولاكيس
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شريف سيد
عينت الحكومة اليونانية أول وزير مثلي الجنس في البلاد في تعديل وزاري تم أمس الاثنين.

ووفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية، تم تعيين نيكولاس ياترومانولاكيس، البالغ من العمر 44 عاما، كنائب لوزير الثقافة اليوناني. 

وتعاني اليونان من تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تسبب في ارتفاع عدد الوفيات في الخريف ومن المتوقع أن يكون قد تسبب في انكماش بنسبة 10.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020.

وعلى الرغم من هذه الأمور، ترك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس معظم المناصب الوزارية الرئيسية دون تغيير، حيث احتفظ بكريستوس ستايكوراس وزيرا للمالية وفاسيليس كيليكياس وزيرا للصحة.

وقام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بتعديل وزاري أمس الاثنين، لكنه سمح لوزرائه الرئيسيين بالاحتفاظ بوظائفهم، بينما تستعد الدولة لمواجهة "تحديات جديدة".

وشهدت هذه التغييرات، وهى الأولى من نوعها منذ وصول ديمقراطية ميتسوتاكيس الجديدة إلى السلطة في يوليو 2019، كريستوس تارانتيليس ليصبح المتحدث باسم الحكومة الجديد.

وقال تارانتيليس في أول إعلان له عن التشكيلة الوزارية: "تتطلب التحديات والاحتياجات الجديدة من الحكومة إعادة ترتيب إمكاناتها من خلال جعل الناس يتولون أدوارًا جديدة أو مختلفة".


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