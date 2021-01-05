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برلمان

برلماني: إطلاق مبادرة تحويل السيارات بالغاز انطلاقة جديدة نحو الطاقة النظيفة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:05 م
تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز
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ماجدة بدوي
أشاد النائب  عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بتفقد الرئيس لسيسي المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتعبير عن سعادته بالجهود المبذولة من جانب الأيدي المصرية لانجاز هذا المشروع القومي، وبناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

قال هلال في بيان له اليوم، إنه مشروع يواكب العصر لبدء تقليل الاعتماد على البنزين والقضاء على التلوث والدخول بقوة لعصر الطاقات النظيفة علاوة على أن توافر حقول ضخمة للغاز الطبيعي في مصر واكتشافات مذهلة، يدفع في سبيل الاستفادة من الثروات المصرية.

وشدد هلال، على أهمية اطلاع الرئيس على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فى اطار هذه المبادرة القومية، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية.

أشار هلال إلى أن الدولة لم تتأخر في إقامة البنية التحتية لهذا المشروع العملاق، والعمل على تعميم محطات التزود بالغاز الطبيعي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن مصر تتحرك في مختلف المجالات كما أن لها احلام كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسي في تعزيز الاستفادة من ثروات الطاقة والغاز في البلاد.
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