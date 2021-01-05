السياحة: التزام المنشآت السياحية بالأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج بكافة ضوابط التشغيل

أوفد قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة عددًا من اللجان للمرور والتفتيش بعدد من المحافظات السياحية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.





وأكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه بالمرور على المنشآت السياحية "مطاعم وكافيتريات" الموجودة بمحافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج، وجدت اللجان التزام من كافة المنشآت التي تستقبل رواد بضوابط التشغيل.





وأوضح أنه تم المرور على 17 مطعمًا سياحيًا في محافظة الأقصر كان جميعها ما بين الملتزم والمغلق الذي لم يستقبل أية رواد، وفي محافظة الإسكندرية تم المرور على 10 مطاعم من بينها 6 مطاعم ملتزمة وأخرى مغلقة لم تستقبل رواد، بالإضافة إلى المرور على 9 مطاعم في محافظة أسوان تبين التزامها جميعًا، أما محافظة سوهاج فلم يوجد بها سوى مطعمًا واحدًا مغلقًا لا يعمل.





وتؤكد الوزارة على استمرارية عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أي طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.





جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أوفدت أيضا لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى حيث تم المرور على 40 فندقًا و86 مطعمًا سياحيًا، من بينها منشآت ملتزمة بضوابط التشغيل، والبعض لم تستقبل أي رواد، وأخرى مخالفة تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالها.



