لجنة الخطة والموازنة: تخصيص 2,7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم

تحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، على تصريحات وزير المالية بتخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية.

وقال "مصطفى سالم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة، إن وزارة المالية تخصص اكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية، متابعا: الإيرادات المتوقعة في موازنة الحكومة تقارب الـ 5,3 تريليون جنيه.



وأضاف أن وزير المالية تحدث عن تخصيص 50% من الإيرادات لبناء الإنسان والدعم، وذلك يعني تخصيص 2,7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم، متابعا: الاستحقاق الدستوري للصحة يصل إلى 496 مليار جنيه.



واسترسل: الاستحقاق الدستوري للتعليم ما قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم الجامعي 294 مليار جنيه، و140 مليار جنيه للبحث العلمي.

ولفت إلى أن الأجور تمثل 570 مليار جنيه، مشددا على أن الدولة تدخل بشكل كبير من أجل خدمة الشعب وتوفير حياة كريمة لهم.

