وليد سليمان يحرز هدفه الـ 21 في البطولات الأفريقية

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تسجيل هدف الفريق الثاني في شباك سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





هدف وليد سليمان يحمل رقم 20 بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية، ليحتل الحاوي المركز الرابع في القائمة التاريخية لهدافي الأهلي في تاريخ البطولات الإفريقية.





ويسبق وليد سليمان في القائمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، والهداف التاريخي للكرة المصرية في البطولات الإفريقية برصيد 37 هدفًا، ثم محمد أبو تريكة صاحب المركز الثاني برصيد 32 هدفًا، وعماد متعب صاحب المركز الثالث في القائمة التاريخية للهدافين برصيد 28 هدفًا.





واقترب وليد سليمان الهداف التاريخي للجيل الحالي من اللاعبين في البطولات الإفريقية من ملاحقة أهل القمة في قائمة هدافي الأهلي التاريخية، بعدما نجح في بلوغ المركز السابع في القائمة التاريخية لهدافي الفرق المصرية في البطولات الإفريقية برصيد 21 هدفًا، بالهدف الذي أحرزه بقميص بتروجت، وذلك بالتساوي مع أحمد عبد الغني لاعب حرس الحدود السابق.



