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التضامن: إغلاق الحضانات يأتي وفقا لتطورات كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:04 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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البهي عمرو
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالحضانات، موضحة أن هناك رقابة شديدة على الحضانات، وفى عام 2020 تم افتتاح 4200 حضانة.

أضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن قرار غلق الحضانات أو استمرارها يأتى وفقًا لتطورات ومستجدات إصابات فيروس كورونا، وهذا القرار لن يتم الا بقرار من رئيس الحكومة.

ولفتت إلى أن قرار خفض الطاقة الاستيعابية للحضانات بنسبة 50%، قابلة للغلق إذا تكررت الإصابات بفيروس كورونا، أنه يجرى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والهلال الأحمر لتعقيم دور رعاية المسنين مع المتابعة الصحية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت  نيفين القباج أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام  بنسبة الاشغال المحددة بـ٥٠٪؜،مشددة علي أنه في حال إذا ما زادت حالات الاصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخري، وذلك من أصل ٤ آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.


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