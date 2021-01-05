التضامن: إغلاق الحضانات يأتي وفقا لتطورات كورونا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالحضانات، موضحة أن هناك رقابة شديدة على الحضانات، وفى عام 2020 تم افتتاح 4200 حضانة.
أضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن قرار غلق الحضانات أو استمرارها يأتى وفقًا لتطورات ومستجدات إصابات فيروس كورونا، وهذا القرار لن يتم الا بقرار من رئيس الحكومة.
ولفتت إلى أن قرار خفض الطاقة الاستيعابية للحضانات بنسبة 50%، قابلة للغلق إذا تكررت الإصابات بفيروس كورونا، أنه يجرى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والهلال الأحمر لتعقيم دور رعاية المسنين مع المتابعة الصحية.