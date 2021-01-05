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فن

دا هاني .. محمد سليمان يكشف عن أعماله الفنية الجديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:55 م
محمد سليمان
محمد سليمان
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سعيد فراج
كشف الفنان محمد سليمان، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، عن انتهائه من تصوير مشاهد فيلم «ساحر النساء»، مشيرا إلى أنه ينتظر بداية عرضه في السينمات خلال إجازة نصف العام. 

وأضاف سليمان، أن فيلم «ساحر النساء» يتحدث عن الروحانيات، ونوعيته جديدة على السينما المصرية، مشيرا إلى أن أجدد أعماله الدرامية هو مسلسل «خيط حرير» للفنانة مي عز الدين، وأنه لم يتعاقد على اي أعمال أخرى. 

فيلم «ساحر النساء» تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من أفلام البطولة الجماعية، وهو بطولة: محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، مها أبو عوف، سميرة عبدالعزيز، محمد الصاوي، حلمي فودة، نيجار محمد، محمد عبدالجواد، محمود ترك، منا عادل، نهى جابر، رضا مندور، إحسان الترك، سعيد العمروسي، إيمي إسلام، أيمن كشك، سعيد الضيف، حسن عبدالفتاح، أحمد عبد الحميد، تأليف: أحمد عياد الرشيدي، محمد مكى، إخراج: أحمد عياد الرشيدي. 

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، اجتاحت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وبعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، إذ تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني (الفنان محمد سليمان)، وتصطحبه إلى خارج غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: «دا هاني». 

وفي هذا السياق، قال محمد سليمان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن التعليقات الكوميدية المثارة على السوشيال ميديا مضحكة، لكن هناك شيئا أعمق، وهو أننا نتعرض لثقافات مختلفة من خلال الدراما، لذلك يجب أن يكون لدينا درجة عالية من الوعي في التمييز بين هذه الثقافات، معلقًا: «فيه ناس كتير سألتني حول موافقتي بأن يكون للزوجة صديق بمثابة الأخ، على معرفة مسبقة به قبل الزواج»، مؤكدًا أن هذا يختلف من مجتمع لآخر وثقافة لأخرى. 

وأضاف سليمان، أن الأعمال الفنية تتعرض لكل الثقافات، ولابد للمشاهد أن يكون لديه درجة من الوعي وفلترة هذه الثقافات واختيار الأفضل منها وليس التقليد الأعمى، مشيرًا إلى أن الدراما تعرض نماذج موجودة بالفعل في الحياة، وعلى المشاهد أن يتفكر في هذه الثقافات والأفكار. 

وحول الضجة التي أثارها المشهد، قال محمد سليمان: إنه سعيد بالضحة التي حدثت مجددًا حول المسلسل، مؤكدًا أن «هذا المساء» به دراما قوية استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا فور عرض المسلسل قبل 3 سنوات، واستمر صدى هذا النجاح حتى الآن، مؤكدًا على حبه العمل مع مخرج المسلسل تامر محسن؛ ولفت إلى أن تعليقات المحيطين به أخذت شكلًا كوميديًا بعد الضجة التي حدثت على السوشيال ميديا. 
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