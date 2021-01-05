دا هاني .. محمد سليمان يكشف عن أعماله الفنية الجديدة

كشف الفنان محمد سليمان، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، عن انتهائه من تصوير مشاهد فيلم «ساحر النساء»، مشيرا إلى أنه ينتظر بداية عرضه في السينمات خلال إجازة نصف العام.
وأضاف سليمان، أن فيلم «ساحر النساء» يتحدث عن الروحانيات، ونوعيته جديدة على السينما المصرية، مشيرا إلى أن أجدد أعماله الدرامية هو مسلسل «خيط حرير» للفنانة مي عز الدين، وأنه لم يتعاقد على اي أعمال أخرى.
فيلم «ساحر النساء» تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من أفلام البطولة الجماعية، وهو بطولة: محمد سليمان، ندى بسيوني، راندا البحيري، مها أبو عوف، سميرة عبدالعزيز، محمد الصاوي، حلمي فودة، نيجار محمد، محمد عبدالجواد، محمود ترك، منا عادل، نهى جابر، رضا مندور، إحسان الترك، سعيد العمروسي، إيمي إسلام، أيمن كشك، سعيد الضيف، حسن عبدالفتاح، أحمد عبد الحميد، تأليف: أحمد عياد الرشيدي، محمد مكى، إخراج: أحمد عياد الرشيدي.
يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، اجتاحت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وبعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، إذ تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني (الفنان محمد سليمان)، وتصطحبه إلى خارج غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: «دا هاني».