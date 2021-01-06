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حوادث

السيطرة على حريق في مصنع للمنسوجات والغزل بـ كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:53 ص
حريق في مصنع للمنسوجات
حريق في مصنع للمنسوجات والغزل بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، على حريق نشب في مصنع للغزل والمنسوجات في قرية السالمية، التابعة لمركز فوه.

وكان اللواء خالد العزب، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمصنع للغزل والمنسوجات بقرية السالمية.

وانتقل رجال المباحث الجنائية، والحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة. 

وقالت مصادر لـ"صدى البلد"، إن  الحريق التهم محتويات المصنع، وأدي إلى إصابة 2 من أفراد الحماية المدنية أثناء إخماد الحريق، وتم نقلهما إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم.

وجارٍ إجراء المعاينة اللازمة لتقدير الخسائر الناجمة عن هذا الحريق، وانتداب المختصين من رجال الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، لبيان سبب الحريق.
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