بيان العلا.. واشنطن تشيد بخطوات قادة السعودية وقطر الجريئة لحل الأزمة الخليجية

أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي بمخرجات القمة الخليجية الـ41 التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة العلا السعودية.





وقال المجلس التابع للرئاسة الأمريكية في بيان بعد ساعات من صدور البيان الختامي لقمة العلا "الولايات المتحدة تشيد بدور مجلس التعاون وقادة السعودية وقطر لاتخاذهم خطوات جريئة لحل الخلاف الخليجي".





وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي عبر حسابه الرسمي بتويتر أن وحدة الخليج أمر بالغ الأهمية لتحقيق الازدهار والأمن للمنطقة.





وتابع: "نقف مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي في الانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون".





ووقع الرباعي العربي - السعودية ومصر والإمارات والبحرين - على بيان العلا على هامش القمة الخليجية، والذي أكد عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دول الرباعي العربي ودولة قطر واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.



