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رياضة

إيقاف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة 4 سنوات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:10 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قرّرت الهيئة التنفيذية للجنة الأوليمبية التونسية في بيان رسمي، تجميد النشاط الرياضي الأولمبي لـ"وديع الجريء" رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لمدة 4 سنوات.

كما قررت اللجنة الأولمبية التونسية، إحالة جميع الشكاوى الصادرة ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ ما يرونه مناسبًا.

وجاء ذلك بعد الشكوى المقدمة من نادي جمعية هلال الشابة لخرق وديع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قام الجريء بإقصاء الفريق من المشاركات المحلية بعد أن أكد عدم اكتمال ملف تسجيل النادي في اتحاد الكرة التونسي رغم مراسلة النادي أكثر من مرة.
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إيقاف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة 4 سنوات

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