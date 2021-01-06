إيقاف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة 4 سنوات

قرّرت الهيئة التنفيذية للجنة الأوليمبية التونسية في بيان رسمي، تجميد النشاط الرياضي الأولمبي لـ"وديع الجريء" رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لمدة 4 سنوات.





كما قررت اللجنة الأولمبية التونسية، إحالة جميع الشكاوى الصادرة ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ ما يرونه مناسبًا.



