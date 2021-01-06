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رياضة

شيخ المدربين المصريين.. من هو الراحل طه الطوخي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

توفي طه الطوخي شيخ المدربين منذ قليل، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.


وولد الطوخي يوم 20 يناير من عام 1937، وبدأ كلاعب بالنادي الأهلي واعتزل في سن مبكرة بسبب الإصابات.

"الطوخي" أحد أبرز أساطير التدريب في تاريخ الكرة المصرية والعربية بدأ مشواره مدربًا بالنادي الأهلي لجيل المايسترو صالح سليم، وخاض تجارب عديدة ناجحة في منطقة الخليج العربي بقيادته منتخب الكويت الأول عام 1970 لتحقيق لقب كأس الخليج في نسختها الأولى.

الطوخي تولى تدريب الهلال السعودي في الثمانينيات وهو أحد أبرز خبراء اللعبة في مصر والمنطقة العربية.

وحصل الطوخي على تكريم من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هامش حفل افتتاح خليجي 23.

ونعى الإعلامي "أحمد شوبير" شيخ المدربين طه الطوخي الذي وافته المنية مساء الثلاثاء بعد أزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة، الأحد الماضي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي "تويتر": "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن الكبير وشيخ المدربين طه الطوخي، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
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