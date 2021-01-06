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أخبار العالم

تهديد خطير.. تسجيل صوتي يكشف مخططاً لضرب الكونجرس انتقاماً لـ «سليماني»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:52 ص
تسجيل صوتي يهدد بضرب
تسجيل صوتي يهدد بضرب مبنى الكونجرس الأمريكي
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قسم الخارجي
كشفت تقارير أمريكية عن تسجيل صوتي "مروع" يهدد بضرب مبنى الكونجرس بطائرة، انتقامًا لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

وذكرت شبكة "سي بي إس" أن أبراج المراقبة في عدد من المطارات بنيويورك وضواحيها تلقوا رسالة تهديد مخيفة، تتحدث عن اصطدام طائرة بمبنى الكونجرس اليوم الأربعاء.

وتشير الرسالة إلى أن طائرة مدنية ستصدم بمبنى الكونجرس يوم الأربعاء، حيث تنعقد جلسة التصويت النهائي لإقرار فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبحسب التسجيل الذي حصلت عليه الشبكة بشكل حصري، فإن الهدف هو الانتقام لمقتل قاسم سليماني، الذي قتل في 3 يناير 2020 خلال ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد.

وقالت القناة إنه من غير الواضح من أرسل التهديد، ولا تعتقد الحكومة حاليًا أنه تحذير من هجوم موثوق له، لكن يتم التحقيق في الأمر باعتباره انتهاكًا لتردّدات الطيران.

وأكدت بحسب مصادرها، أنه تم إبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والوكالات الأخرى بفحوى التسجيل الإلكتروني.

ويقول الخبراء إن الرسالة الصوتية مثيرة للقلق، لأنها قد تؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون حول كيفية وأين تطير الطائرات.

فيما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يأخذ جميع التهديدات بالعنف على محمل الجد، وأوضح المسؤولون أن الجهة التي تقف وراء التسجيل غير معلومة، ولم يؤكدوا ما إذا كان تهديدًا جديًا.
 
وبحسب مجلة "نيوزويك" تحقق وكالات الاستخبارات الأمريكية في التهديد المحتمل بضرب مبنى الكونجرس.

يأتي ذلك وسط تقارير عن نية إيران استهداف مصالح أو مؤسسات أمريكية في الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني القيادي العسكري البارز بطهران.

وسبق أن هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارها، ردًا على مقتل سليماني في غارة أمريكية العام الماضي قرب مطار بغداد.
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