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رياضة

المصري يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا قبل لقاء الاتحاد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي المصري البورسعيدي في بيان رسمي صباح اليوم الأربعاء إصابة 3 من لاعبيه هم، أحمد جمعة وأحمد رفعت وزياد فرج، بفيروس كورونا.

وقال المصري في بيان عبر موقعه الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنه تأكد غياب الثلاثي عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت لهم صباح أمس الثلاثاء والخاصة بالتأكد من الإصابة بالفيروس.

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لتحليل رابيد تيست للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد وفقا للبروتوكول الطبي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بخضوع اللاعبين قبل خوض المباراة بـ 48 ساعة.

ويخوض الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
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