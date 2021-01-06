ما الحكم الشرعي إذا قالت الزوجة لزوجها تحرم علي؟ دار الإفتاء تجيب

هل يقع يمين الزوجة بالتحريم على زوجها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "واحدة قالت لجوزها تحرم عليا لو عملت شيء معين.. هل لو عمل الشيء؛ يكون قد حرم عليها؟".





وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة ليس لها يمين، ولا ينعقد إذا قالت لزوجها تحرم عليا لو فعلت شيئا معينا، منوها أنه لو فعل هذا الأمر لا يكون محرما عليها.





هل يقع الانفصال بلفظ عليّ الطلاق؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.





وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم فعل شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا الطلاق" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.





وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.



