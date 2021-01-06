ما الحكم الشرعي إذا قالت الزوجة لزوجها تحرم علي؟ دار الإفتاء تجيب

هل يقع يمين الزوجة بالتحريم على زوجها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "واحدة قالت لجوزها تحرم عليا لو عملت شيء معين.. هل لو عمل الشيء؛ يكون قد حرم عليها؟".
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة ليس لها يمين، ولا ينعقد إذا قالت لزوجها تحرم عليا لو فعلت شيئا معينا، منوها أنه لو فعل هذا الأمر لا يكون محرما عليها.
هل يقع الانفصال بلفظ عليّ الطلاق؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم فعل شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا الطلاق" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
حكم من حلف على زوجته بأنها محرمة عليه كأمه
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: "إننى لا أحبذ الغضب بين الزوجين لدرجة أن يترك أحدهما المنزل، فيجب على الزوج إن حدث خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها، مما يؤدي إلى تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف، ومن الممكن أن يحدث تعقد فى الأمور".
وأضاف الشيخ خلال إجابته عن سؤال متصلة خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، تقول فيه إنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته، فهل "إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا أم لا؟"، أنه يجب على الأب أن يصلح بين ابنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهما، فمن الممكن أن تتعقد الأمور أكثر.
وتابع: "ما يقوله الزوج لزوجته مثل "تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى" استنكرته دار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول "كظهر أمى وأختى"، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهار وهى إطعام عشرة مساكين".
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: "إننى لا أحبذ الغضب بين الزوجين لدرجة أن يترك أحدهما المنزل، فيجب على الزوج إن حدث خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها، مما يؤدي إلى تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف، ومن الممكن أن يحدث تعقد فى الأمور".
وأضاف الشيخ خلال إجابته عن سؤال متصلة خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، تقول فيه إنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته، فهل "إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا أم لا؟"، أنه يجب على الأب أن يصلح بين ابنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهما، فمن الممكن أن تتعقد الأمور أكثر.
وتابع: "ما يقوله الزوج لزوجته مثل "تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى" استنكرته دار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول "كظهر أمى وأختى"، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهار وهى إطعام عشرة مساكين".