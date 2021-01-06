2000 جنيه رسوم استخراج رخصة السايس.. قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

يعتبر قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميا بقانون "السايس" من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب، حيث وضع هذا القانون حد للسيطرة على الفوضى والعشوائية اللى انتشرت فى ساحات انتظار السيارات.





وساهم القانون فى تقنين مهنة السايس، حتى أصبح معترف به من الدولة لمزاولة المهمة ولكن بشرط حصوله على ترخيص، وإلا سيتعرض لعقوبات.





ويهدف مشروع القانون إلى توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.



ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.





يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:





- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره. - إجادة القراءة والكتابة. - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا. - أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية. - ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.



