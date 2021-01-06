بسبب الديون وإيصالات الأمانة.. مسجل يقتل زوج شقيقته في كفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص والعثور على جثته داخل مسكنه بكفر الشيخ، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من ربة منزل "مقيمة بدائرة القسم".. بعثورها على جثة زوجها بغرفة المعيشة موثوق اليدين والقدمين وبجثته جرح غائر بالرأس ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وذلك عقب عودتها من منزل والدتها واختفاء بعض الأوراق الخاصة به "إيصالات أمانة".





فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق المُبلغة "له معلومات جنائية" وزوجته- مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة).





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطهما.. بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنه نظرًا لكونهما مدينان للمجنى عليه بمبلغ 8 آلاف جنيه وقيامهما بتوقيع إيصالات أمانة بمبلغ 14 ألف جنيه وتعثرهما في سداد الدين وتهديده لهما بشكايتهما بالإيصالات، عقدا العزم على قتله والاستيلاء على الإيصالات.





وأضاف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والاستيلاء على (عدد من إيصالات الأمانة "من بينها الإيصالات الخاصة بهما وقاما بتمزيقها"- هاتفي محمول) تم بإرشادهما ضبط الإيصالات والهاتفين.





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.