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برلمان

نائب يشيد بمواصلة الحكومة دعمها الكامل لإخواننا من أهالي النوبة المتضررين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:50 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب بمواصلة الحكومة المصرية جهودها في تعويض أهالينا في النوبة واستكمال دفع مستحقاتهم، بعد قرارها اليوم بفتح باب المرحلة الثانية لصرف تعويضات المتضررين 17 يناير الجارى. 

وثمن المسعود على حرص الحكومة على الوفاء بالوعد، وتلبية نداءات النوبيين وتعويض ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم. 

وأشار عضو البرلمان المصري إلى أن أسوان العريقة، تُعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، وقبلة السياحة، ومهد الحضارة،  والتي تستحوذ على مكانة خاصة  في قلب كل مصري، فدائما ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.

وأصدرت الحكومة اليوم، قرارا بصرف التعويضات لمتضرري النوبة، بعد حصر المستحقين للتعويض، وبلغ عددهم 11500، تقدم منهم فى المرحلة الأولى 6171، واستوفى 2531 منهم مستنداتهم. ومنهم من تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان.
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