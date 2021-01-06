لحظة إنقاذ مروحية لـ عائلة حاصرها الثلج .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل مروحية تنقذ عائلة حاصرها الثلج في إيطاليا .





وأنقذت مروحية تابعة لرجال الإطفاء امرأة وابنها الصغير العالقين في منزلهما في قرية فيليتينو الجبلية وسط إيطاليا بعد تساقط الثلوج الكثيفة.





وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء نفذوا أكثر من 300 عملية لإعادة حركة المرور، في حين تتنبأ وكالة الحماية المدنية الإيطالية بسقوط المزيد من الثلوج في الأيام القليلة المقبلة في شمال ووسط إيطاليا.





وقد تعرضت بلدة أبيتون "منتجع التزلج" الواقعة شمال إيطاليا، لسقوط كثيف للثلوج تسبب في تراكم كم كبير منها.





ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات للسكان وهم يزيلون أكوام الجليد عن السيارات والأسطح لتسهيل الوصول إليها.





كما تواجدت خدمات الطوارئ في المكان للمساعدة في إزالة الثلوج عن الطرق والممرات. وتم رصد سيارة إسعاف في المنطقة.