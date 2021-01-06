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شركاء الوطن.. اتحاد المصريين ببريطانيا يهنىء الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:54 م
عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد
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سعيد العربي
تقدم الاتحاد العام  للمصريين في الخارج ببريطانيا بخالص التهنئه لقداسة البابا تواضرس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الاخوة الاقباط في المملكة المتحدة وفي انحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة بان الاتحاد يرسل خالص التهنئة الي الانبا انجيلوس راعي الكنيسة  الارثوزوكسية ببريطانيا ، والي الاب انطونيوس والاب سرابيوم والاب توماس بكنيسة مارمرقص بالعاصمة لندن وايضا للاب مرقص راعي كنيسة العذراء والبابا كرولس بمقاطعة هونسلوا .

واضافت خليل رئيس " انه يعز علينا الا نشارك اخوتنا وشركاؤنا في الوطن احتفالاتهم هذا العام جرار الغلق التام في بريطانيا ولكنكم اخوة وشركاء في الوطن وفي قلوبنا دائما فلندعو الله عز وجل ان يعيد علينا اعيادنا جميعا بالخير والبركة والمحبة وان يجنبنا جميعا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن وان يكفي امتنا شر الوباء والبلاء، وكل عام وانتم بخير ".
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