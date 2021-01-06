رسميا.. الكاف يقرر تأهل الهلال السوداني إلى الدور المقبل على حساب كوتوكو

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأهل نادي الهلال السوداني الى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد صعوبة قيد 15 لاعبًا في المباراة التي كانت مقررة اليوم ضمن مباريات إياب الدوري التمهيدي الثاني المؤهلة لمرحلة المجموعات.

وقرر مراقب المباراة الصومالي أمير حسن الذي حصل على نتائج فحوصات كورونا للفريقين، وظهور 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي أشانتي كوتوكو، رفع تقرير بما حدث للاتحاد الإفريقي ثم قام بتعليق المباراة.

يذكر أن أشانتي كوتوكو، كان قد سافر إلى السودان بقائمة مكونه من ٢٠ لاعبا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال خارج ملعبه بهدف نظيف.