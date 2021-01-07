بنخاف نمشى فى الشارع من الكلاب.. شكوى سكان التجمع الأول بالقاهرة الجديدة

يعيش سكان التجمع الأول بالقاهرة الجديدة حالة من الخوف الشديد بسبب انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، ومهاجمتها للأطفال والمارة خاصة بعد أن أصبح عددها كبيرًا بشكل ملحوظ في جميع أنحاء القرى.





ويقول الأهالى فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، جاء نصها: "نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا إلى الامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافةً إلى أنها تجعل النوم مستحيلًا؛ نظرًا لارتفاع صوت نباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعًا مؤلمًا".





وأضافوا: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم إضافة إلى الإزعاج ليلًا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة".





وناشد الأهالي، المسئولين بالوحدات البيطرية والحي، العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي، الذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس.





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