ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بنخاف نمشى فى الشارع من الكلاب.. شكوى سكان التجمع الأول بالقاهرة الجديدة

الخميس 07/يناير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
يعيش سكان التجمع الأول بالقاهرة الجديدة حالة من الخوف الشديد بسبب انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، ومهاجمتها للأطفال والمارة خاصة بعد أن أصبح عددها كبيرًا بشكل ملحوظ في جميع أنحاء القرى.

ويقول الأهالى فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، جاء نصها: "نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا إلى الامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافةً إلى أنها تجعل النوم مستحيلًا؛ نظرًا لارتفاع صوت نباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعًا مؤلمًا".

وأضافوا: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم إضافة إلى الإزعاج ليلًا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة".

وناشد الأهالي، المسئولين بالوحدات البيطرية والحي، العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي، الذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس.

للتواصل مع القارئ من خلال الأرقام: 
 
0 109 737 3992

اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان مساكن شيراتون هليوبوليس

انتشار الكلاب الضالة كابوس يطارد سكان الحي الثامن بمدينة نصر

ارحمونا من الكلاب الضالة.. شكوى سكان مساكن قنا

الكلاب المسعورة تثير ذعر سكان شارع الخراطين في ميدان باب الشعرية

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع الخراطين في ميدان باب الشعرية

الكلاب المسعورة تثير الرعب في قلوب سكان سيدي بشر بالإسكندرية

ترشيحاتنا

استفتاء WhoScored.. محمد صلاح ينافس ميسي على أفضل جناح

الصحة: 80% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل

علاء الغمري: عودة موسم العمرة مرهون بالتطعيم ضد كورونا

خالد الجندي يصحح حقيقة أن الإنسان ينادىَ باسم أمه يوم القيامة

لفظ خارج واتهامات بالإرهاب.. رسالة غريبة من محمود العسيلي | شاهد

مبروك عطية يثير الجدل: متوفي كورونا ليس شهيدا.. وهذا موقف علماء الدين من المتوفى بالفيروس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 حالات إجهاض.. سيدة تنجب 3 توائم بعمر 44 عامًا.. وهذه قصتها

طريقة عمل السحلب البيتي مثل الكافيهات

طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة