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تعليم

مجلة لمكافحة كورونا وكورسات طبية ومسابقات "أون لاين" لطلاب طب أسنان عين شمس

الخميس 07/يناير/2021 - 11:46 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
أكد الطالب محمد أحمد، رئيس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ، أن الإتحاد الطلابي أعد خطة محكمة حتي لا يتوقف النشاط الطلابي بعد إعلان قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل موعد الإختبارات  بسبب إرتفاع منحني إصابات عدوى فيروس كورونا .

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وأوضح " " أحمد " خلال تصريحاتة لموقع " صدى البلد " أن النشاط الطلابي بالكلية يسير بشكل إيجابي عبر الإنترنت والصفحات الخاصة بالأسر ، لافتًا الى إعداد مسابقات "اون لاين " تشمل العديد من المجالات المفتوحة فى الرسم والتصوير والتطريز والكروشية والأشغال اليدوية المطلقة إضافةً الى ورش عمل بالمسرح والموسيقى والكورال  ومسابقات حفظ القران الكريم والكتابة والشعر عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

ولفت رئيس اتحاد الطلاب الى إضافة العديد من  الكورسات المجانية للطلاب التي تتمثل في ( التصميم والتصويرر وغيرها ... ) ، موضحًا أن هناك مسابقات رياضية تحتوي على معلومات عامة كى يستفيد منها الطالب بشكل جيد .

وأكمل أنه بالتنسيق مع  أسر الكلية تنظيم كورسات تخص التحاليل الطبية ومسابقة لتبسيط العلوم، مشيرًا الى تصميم مجلة بشأن فيروس كورونا تشمل أحدث تطورات الفيروس وطرق المكافحة.
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