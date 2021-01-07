مجلة لمكافحة كورونا وكورسات طبية ومسابقات "أون لاين" لطلاب طب أسنان عين شمس

أكد الطالب محمد أحمد، رئيس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ، أن الإتحاد الطلابي أعد خطة محكمة حتي لا يتوقف النشاط الطلابي بعد إعلان قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل موعد الإختبارات بسبب إرتفاع منحني إصابات عدوى فيروس كورونا .





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وأوضح " " أحمد " خلال تصريحاتة لموقع " صدى البلد " أن النشاط الطلابي بالكلية يسير بشكل إيجابي عبر الإنترنت والصفحات الخاصة بالأسر ، لافتًا الى إعداد مسابقات "اون لاين " تشمل العديد من المجالات المفتوحة فى الرسم والتصوير والتطريز والكروشية والأشغال اليدوية المطلقة إضافةً الى ورش عمل بالمسرح والموسيقى والكورال ومسابقات حفظ القران الكريم والكتابة والشعر عبر مواقع التواصل الإجتماعي .





ولفت رئيس اتحاد الطلاب الى إضافة العديد من الكورسات المجانية للطلاب التي تتمثل في ( التصميم والتصويرر وغيرها ... ) ، موضحًا أن هناك مسابقات رياضية تحتوي على معلومات عامة كى يستفيد منها الطالب بشكل جيد .





وأكمل أنه بالتنسيق مع أسر الكلية تنظيم كورسات تخص التحاليل الطبية ومسابقة لتبسيط العلوم، مشيرًا الى تصميم مجلة بشأن فيروس كورونا تشمل أحدث تطورات الفيروس وطرق المكافحة.