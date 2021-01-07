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بين الناس

سكان هلا بالدقهلية يطالبون بإدراجهم في خطة الصرف الصحي

الخميس 07/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عماد لطفى عيد محمد، المقيم الجهة القبلية لقرية هلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من عدم إدراجهم ضمن خطة الصرف الصحي. 

ويقول في رسالته: "نعاني نحن سكان قرية هلا ميت غمر دقهلية أعيش في كتلة سكنية بطول حوالى ٧٠٠ متر في الجهة القبلية للبلد لا يوجد بها صرف صحي من سنين طويلة عملت المستحيل فى أول ٢٠١٨ حتى جاءت لجنة من مهندس وعامل وسائق قبل بدء الدراسة بيوم في ٢٠١٨ حتى هذه اللحظة لم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي  لتحقيق آمالنا لتوصيل الصرف الصحي للجهة القبلية المحرومة من جميع الخدمات".

وأضاف: "عدم وجود صرف صحى بمنطقة الجهة القبلية للقرية مما أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض ونخشى من ان تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".
 
وتابع: "عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر الصحية ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحصل شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض الى أراضي البعض الآخر، مطالبًا المسؤولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.

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