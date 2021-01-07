ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أحداث شغب واشنطن.. وفاة شخص بالرصاص داخل الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 01:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، في نبأ منذ قليل، بوفاة شخص أُصيب بالرصاص داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت خلال الساعات الماضية بين أنصار الرئيس دونالد ترامب والشرطة. 

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئولين قولهم إن مبنى الكونجرس أصبح آمنًا في الوقت الراهن. 

وقالت الشبكة إن قوات الأمن أعادت وضع الحواجز في محيط مبنى الكونجرس، فيما أعلنت الشرطة أن حظر التجول الذي فرضته عمدة العاصمة سيدخل حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن  ترامب عليه أن يكون على قدر من المسئولية. 

ووصف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أحداث الشغب في واشنطن، بالفوضى التي ستنتهي بالتمرد.

لكن ترامب دعا أنصاره في فيديو، مساء أمس، إلى التزام السلام والنظام، والعودة إلى بيوتهم، قائلًا "كانت لدينا انتخابات سُرِقت منا... لكن عليكم الذهاب إلى منازلكم الآن. يجب أن يكون لدينا سلام، يجب أن يكون لدينا قانون ونظام". 

وأضاف "نحن لا نريد أن يتضرر أحد... لقد كانت انتخابات مزيفة، لكننا لا يمكننا أن نساعد هؤلاء الأشخاص، نحتاج لسلام. لذلك اذهبوا إلى منازلكم... أنا أعرف مشاعركم، لكن اذهبوا إلى منازلكم. مع السلامة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جونسون يسخر من أمريكا ويطالب واشنطن بانتقال سلمي للسلطة

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على 13 شخصا في أحداث شغب واشنطن

بايدن لـ ترامب: عليك أن تكون على قدر المسئولية وما يحدث في واشنطن فوضى

شرطة واشنطن: حظر للتجول في العاصمة من 6 مساء حتى 6 صباحا

أحداث واشنطن.. متظاهرون يقذفون الشرطة بمواد كيماوية أمام الكونجرس

البنتاجون: إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني بواشنطن

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف أسماء جديدة في تعيينات مجلس النواب

كنت هموت في تونس.. ربيع ياسين يهاجم عضو «الخماسية»

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

دوري ابطال افريقيا.. الصفاقسي يودع البطولة رغم الفوز على مولودية الجزائر

نيللي تنشر صورة مع ابنة شقيقتها الراحلة فيروز.. شاهد

الصين تعلن الحرب على بؤرة تفشي كورونا الجديدة.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان