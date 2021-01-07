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رياضة

للتبرع لـ القلعة البيضاء.. قناة الزمالك تطرح مبادرة لفتح حساب بنكي جماهيري

الخميس 07/يناير/2021 - 05:00 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
أكد  الإعلامي خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك، أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ فكرة فتح حساب بنكي أمام جماهير الزمالك لكي تساهم في حل مشاكل النادي.

وقال "الغندور"، عبر قناة الزمالك في برنامجها الرئيسي "هناك أندية عديدة قامت بفتح حسابات بنكية للجماهير، هناك رجال أعمال كثر ينتمون لنادي الزمالك".

وأضاف "لو ذهبت لشخص وقلت له نريد مليون جنيه لن يدفع، لكن لو هناك حساب بنكي يمكن لرجال الأعمال والجماهير وضع مبالغ مالية وفقا لمقدرة كل شخص".

وأوضح "يتم تجميع أموال تساهم في حل مشاكل الزمالك، مثل بروسيا دورتموند والأفريقي التونسي، يمكن جمع ١٠٠ مليون"، مطالبا الإدارة بالتفكير بالأمر، وليس لهذا الامر علاقة بناديك يناديك والامور السابقة، لا يمكن أن ننكر فضل المستشار تركي آل الشيخ في بعض صفقات الزمالك خلال الفترة السابقة.
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