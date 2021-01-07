للتبرع لـ القلعة البيضاء.. قناة الزمالك تطرح مبادرة لفتح حساب بنكي جماهيري

أكد الإعلامي خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك، أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ فكرة فتح حساب بنكي أمام جماهير الزمالك لكي تساهم في حل مشاكل النادي.





وقال "الغندور"، عبر قناة الزمالك في برنامجها الرئيسي "هناك أندية عديدة قامت بفتح حسابات بنكية للجماهير، هناك رجال أعمال كثر ينتمون لنادي الزمالك".





وأضاف "لو ذهبت لشخص وقلت له نريد مليون جنيه لن يدفع، لكن لو هناك حساب بنكي يمكن لرجال الأعمال والجماهير وضع مبالغ مالية وفقا لمقدرة كل شخص".



