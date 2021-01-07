على الدراجة النارية.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها وأنوثتها

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.





وظهرت هاجر احمد على متن دراجة نارية بإطلالة مختلفة، مرتدية بنطلون جينز وجاكيت أسود جلد، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.





ويُعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.





مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.





يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.





وكان آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.





وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".









وتشتهر هاجر أحمد بدورها في مسلسل ” حكايات بنات “، مع نخبة من الفنانين الشباب منهم : ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، و أسماء جلال، وأحمد كرارة، و حازم إيهاب، و خالد منصور، و ليلى حسين، و محمد إبراهيم.









المسلسل من تأليف : ماريان هاني، و نهال سماحة، و أشرف على، والكتابة للناقد أحمد شوقي، و إخراج مصطفى أبو سيف.











