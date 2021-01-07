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رياضة

شوبير: اللجنة الثلاثية فتحت الباب لانهيار الدوري بعد تعديل لائحة المسابقات

الخميس 07/يناير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن  دهشته من تعديلات لائحة المسابقات  بعد انطلاق الموسم، وأن التعديل بقرار من اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد،  يفتح الباب أمام انهيار مسابقة الدوري هذا الموسم.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت أف أم: اللائحة التي وضعها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات المستقيل ،كانت تفرض عدم تأجيل أي مباراة لأي فريق إلا في حالة وجود 16 حالة إصابة كورونا، مع توقيع غرامات مالية على النادي الذي يصل عدد الإصابات به لهذا العدد، بسبب الإهمال، إلا أن تعديلات اللائحة فتحت الباب أمام التأجيل وفقا لرؤية لجنة المسابقات الحالية .

وأضاف أن التعديلات في اللائحة تفتح الباب أمام تأجيل المباريات كما حدث في مباراة الإنتاج الحربي وسموحة بسبب إصابات الفيروس داخل صفوف الفريق السكندري، وهو ما يهدد استقرار المسابقة ويعرضها للانهيار.

يذكر أن  لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قامت بإخطار الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات فيروس كورونا أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.

كما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تعديل لائحة العقوبات بمسابقة الدوري هذا الموسم، وتغيير بعض البنود التي وضعها مازن مرزوق رئيس اللجنة المستقيل، حيث برر مسؤولو اللجنة الثلاثية بأن التعديلات تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الأندية في مواجهة فيروس كورونا.

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