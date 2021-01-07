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محافظات

وفد رفيع من سيدات مجلس النواب بالدقهلية يزور مستشفى المنصورة الجامعى

الخميس 07/يناير/2021 - 01:04 م
مستشفى المنصورة الجامعى
مستشفى المنصورة الجامعى
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همت الحسينى
زار وفد من عضوات مجلس النواب عن محافظة الدقهلية يضم الدكتورة نسرين عمر عميد كلية طب المنصوره السابق و الدكتورة ولاء عبدالفتاح الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية و ولاء التمامي العضوات بمجلس النواب مستشفى المنصورة الجامعى .

جاء  ذلك بحضور الدكتور تامر ابوالسعد القائم بعمل عميد كليه طب المنصوره  و الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه و الدكتور الشعراوي كمال موسى مدير مستشفي المنصوره الجامعي و الدكتور خالد الطوخي نائب مدير المستشفي .

فيما هدفت الزيارة لمناقشة احتياجات المستشفى لدعم الخدمات الطبية التى تقدمها فى ظل الظروف الراهنة  و بخاصة فى  مجمع العنايات المركزة و المخصص فى الفترة الحالية للعمل كمستشفي للعزل لخدمة أبناء محافظة الدقهلية و منسوبى جامعة المنصورة .

كما  تمت مناقشة احتياجات المستشفيات في الفترة القادمة و ذلك تمهيدا للعمل على إيجاد السبل و الدعم المساعدة في توفيرها ،  و تم إلقاء الضوء علي ما تقدمه مستشفي مجمع العنايات المختصه حاليا من خدمة طبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا.

كما قام الدكتور محمد حجازى بتقديم شرح لطبيعة و تفرد الخدمه الطبيه المقدمة من هذه المستشفي حيث أن أكثر من نصف الحالات المتواجدة داخل المجمع هي حالات عناية مركزة  ، بما تحتاجه من إمكانيات بشرية و لوجستية هائلة من أطباء متخصصين فى العناية المركزة و التخدير و فرق تمريض على أعلى مستوى و أدوية و علاجات و أجهزة تنفس صناعي و شاشات مراقبة المريض و كل ما تتطلبه الخدمة الطبية داخل العناية المركزة من أجهزة و مستلزمات و شبكة غازات طبية . 

كما تقدمن فى نهاية الزيارة  بتقديم وافر الشكر و التقدير و العرفان فى رسالة ودية رقيقة لجميع الطواقم الطبية العاملة بكل جد و اجتهاد فى الصفوف الأولى فى مواجهة  أزمة الكورونا ، ووعد بتقديم مزيد من الدعم فى الفترة القادمة .
وفد رفيع من سيدات مجلس النواب بالدقهلية يزور مستشفى المنصورة الجامعى
وفد رفيع من سيدات مجلس النواب بالدقهلية يزور مستشفى المنصورة الجامعى
وفد رفيع من سيدات مجلس النواب بالدقهلية يزور مستشفى المنصورة الجامعى
وفد رفيع من سيدات مجلس النواب بالدقهلية يزور مستشفى المنصورة الجامعى
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