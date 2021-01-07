وفد رفيع من سيدات مجلس النواب بالدقهلية يزور مستشفى المنصورة الجامعى

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر ابوالسعد القائم بعمل عميد كليه طب المنصوره و الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه و الدكتور الشعراوي كمال موسى مدير مستشفي المنصوره الجامعي و الدكتور خالد الطوخي نائب مدير المستشفي .





فيما هدفت الزيارة لمناقشة احتياجات المستشفى لدعم الخدمات الطبية التى تقدمها فى ظل الظروف الراهنة و بخاصة فى مجمع العنايات المركزة و المخصص فى الفترة الحالية للعمل كمستشفي للعزل لخدمة أبناء محافظة الدقهلية و منسوبى جامعة المنصورة .





كما تمت مناقشة احتياجات المستشفيات في الفترة القادمة و ذلك تمهيدا للعمل على إيجاد السبل و الدعم المساعدة في توفيرها ، و تم إلقاء الضوء علي ما تقدمه مستشفي مجمع العنايات المختصه حاليا من خدمة طبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا.





كما قام الدكتور محمد حجازى بتقديم شرح لطبيعة و تفرد الخدمه الطبيه المقدمة من هذه المستشفي حيث أن أكثر من نصف الحالات المتواجدة داخل المجمع هي حالات عناية مركزة ، بما تحتاجه من إمكانيات بشرية و لوجستية هائلة من أطباء متخصصين فى العناية المركزة و التخدير و فرق تمريض على أعلى مستوى و أدوية و علاجات و أجهزة تنفس صناعي و شاشات مراقبة المريض و كل ما تتطلبه الخدمة الطبية داخل العناية المركزة من أجهزة و مستلزمات و شبكة غازات طبية .





كما تقدمن فى نهاية الزيارة بتقديم وافر الشكر و التقدير و العرفان فى رسالة ودية رقيقة لجميع الطواقم الطبية العاملة بكل جد و اجتهاد فى الصفوف الأولى فى مواجهة أزمة الكورونا ، ووعد بتقديم مزيد من الدعم فى الفترة القادمة .