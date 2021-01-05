حملات تفتيشية مفاجئة على 12 ألف منشأة طبية خاصة وغلق 500 أخرى للمخالفة بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة خلال عام ٢٠٢٠ وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية وأقسامها بالإدارات الصحية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على حوالي 12 ألف منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.



وأضاف البيان أنه تم استصدار حوالي 500 قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها ، وتم منح تراخيص لعدد حوالي 715 منشأة طبية جديدة وذلك خلال عام 2020م حيث تم ترخيص 490 عيادة خاصة و47 عيادة تخصصية و 2 مستشفى خاصة و 50 مركز طبي خاص و 7 محلات نظارات طبية و31 مركز علاج طبيعي خاص و88 معمل تحاليل طبية.



وأشار البيان إلى أنه تم فحص عدد 1690 شكوى والرد عليها وتم المرور على حوالي 100 منشأة طبية خاصة مع لجان جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية والرقابة الإدارية كما تم عمل حوالي 9 لجان فحص للقضايا في النيابة العامة.



ومن جانبه أكد " وكيل الوزارة " أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.



ووجه " وكيل الوزارة " الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.