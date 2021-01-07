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توك شو

لعرقلة تولى بايدن.. سبب مشهد المظاهرات الأمريكية أمام الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 01:11 م
طارق فهمى
طارق فهمى
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ياسمين القصاص
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن مشهد المظاهرات الأمريكية التى حدثت بالأمس كان متوقع أمام مبنى الكونجرس، منوها إلى وجود خطاب سياسيا شعبويا من قبل الرئيس الأمريكى، لعرقلة الإعلان عن تولى الرئيس بايدن، ولكن الذى دار فى الكونجرس إجراء روتينى تم حسمه فيوجد استمرار فى الجلسة بعد فض التظاهر أو فض الشغب، سواء من المحكمة الفدرائلية العليا أو الكونجرس.

وأضاف فهمى عبر مكالمته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر الفضائية المصرية، أن هناك أكثر من سيناريو متوقع لما يحدث في أمريكا، مشيرا الى أن  الرئيس المنتخب جو بايدن، يستخدم لأول مرة ألفاظ حادة، وجاءت كلمته قوية ومباشرة باعتباره رجل دولة والرئيس المنتخب ويثبت موقعه قبل 20 يناير. إضافة إلى أن  الرئيس الامريكي السابق دونالد  ترامب طلب من مؤيديه العودة للمنازل، ولكن قضى الأمر، وليس الأمر في اقتحام الكونجرس حيث انتهى الأمر بعد ساعة، ولكن ربما يكون هو السيناريو الأوقع، قبل التدخل الأمني، حيث السيناريو الأول هو عزل ترامب بقرار مباشر من مايك بنس.
 
وأشار "فهمى" إلى أن السيناريو الثانى أن المؤسسات الضاغطة والتي لا تزال على الحياد هي وزارة الدفاع والهيئات الأمنية التي يمكن أن تحسم الأمر.
 
وأوضح "أستاذ العلوم السياسية" أن هذه السيناريوهات مرتبطة بأمور، أنه قد يحدث حالات عنف في بعض الولايات، مرجحا أن الحزب الجمهورى سيضحى بالرئيس لأنه أساء لشكل الحزب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب يمثل الأن تيار شعبوى يميل لتواجب الأن، حيث أن قامت الملايين من الأشخاص بالتصويت له، فبالتالى يكون حريص على المحافظة على هذا المستوى، لوجود احتماليه فى ترشيحه لعام 2024.

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