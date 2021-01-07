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أخبار العالم

نتنياهو يحذر من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.. في هذه الحالة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:19 م
نتنياهو ووزير الخزانة
نتنياهو ووزير الخزانة الأمريكي
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دعاء أبوهشيمة
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، قائلا إنه سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة.

ووفقا لـ "تايمز أوف اسرائيل"، قال نتنياهو،   بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "إذا عدنا إلى الاتفاقية النووية الخطيرة مع إيران، فإن العديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط سوف تسارع إلى تسليح نفسها بسلاح نووي. هذا خطأ ولا يمكننا السماح بحدوثه".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بجهود منوشين في فرض عقوبات على إيران، داعيا إلى استمرار هذه الاستراتيجية من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

كما توجه نتنياهو بالشكر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وإدارته على "كل ما فعلتموه من أجل السلام"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وأردف قائلا: "أعلم أنك تصل إلينا هذه المرة بعد زيارة ناجحة إلى الخرطوم، حيث انضمت خلالها السودان رسميًا إلى اتفاقات إبراهيم".
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