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بشار فرحات: لقاحات كورونا أثبتت فعالياتها

الخميس 07/يناير/2021 - 09:12 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور بشار فرحات أخصائى الصحة العامة بلندن، إنه لم يتم عمل دراسات كافية على لقاحات كورونا، ولكن معظم الدراسات التى تمت تؤكد سلامتها للاستخدام البشري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن اللقاحات التى توصلت لها بعض الدول هو الحل للوقاية من كورونا فى هذه الفترة.

ولفت إلى أن معظم من تناولوا لقاح كورونا لم يحدث آثار جانبية، موضحًا: "أنا تلقيت لقاح كورونا ولم أشعر بألم إلا لمدة يومين".

وأشار إلى أن الأمر الأخير بخصوص لقاحات كورونا نؤكد أن لقاحات فيروس كورونا حتى الآن أثبتت جميعها فعالياتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الحكومة البريطانية فى الفترة الأخيرة أصبحت تتخذ قرارات بالإغلاق، ولذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل منطقة يتم التعامل معها على حسب عدد الإصابات.
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