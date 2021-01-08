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محافظات

اليوم .. الصحة تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي جنوب سيناء

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:56 ص
الصحة تطلق قافلة
الصحة تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي جنوب سيناء
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محمد غالي
تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم ، قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لإطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.

‏ومن المقرر ان تكون القافلة يومي 8 و 9 يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظة جنوب سيناء.
   
وفي سياق آخر، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و 7975 حالة وفاة.

ووصلت نسبة التعافي من كورونا في مستشفيات العزل  80% بعد وصول عدد المتعافين 115975 حالة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشر لتعافى المريض من فيروس كورونا.

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