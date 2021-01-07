إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ قليوب





اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقي إخطار من شرطة قليوب بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب.





وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إلى مكان البلاغ وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "مصطفى. م. س" 30 سنة عامل مصاب برش خرطوش بالساقين وكدمة بالرأس وضبط بحوزته بندقية خرطوش محلي الصنع وعدد 4 طلقات من ذات العيار و"أحمد. ع. س" 26 سنة عاطل وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وطرف ثان "معتز. م. س" 30 سنة كهربائي مصاب بكدمات بالرأس واليد اليسرى وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لسابقة وجود خلافات جيرة بينهم تجددت اليوم وتطورت لمشاجرة أحرز خلالها كل منهم الأسلحة النارية المضبوطة حوزتهم وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب وأطلق الثالث عيار ناري ما نتج عنه الإصابات المشار إليها.





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم واتهم الأول الثالث بإحداث إصابته بالسلاح الناري المضبوط حوزته وتولت النيابة التحقيق.

أصيب عامل وكهربائي برش خرطوش في مشاجرة بين طرفين بقليوب بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية والاستعلام عن صحة المصابين لسؤالهم.