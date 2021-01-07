مسئول بالمتحف المصري الكبير: ترميم تابوت توت عنخ أمون أرهقنا.. فيديو





وأضافت جيلان محمود خلال لقاء برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: العمل في التابوت أرهقنا بشكل كبير؛ لأننا نعد أول يد تعمل في التابوت منذ اكتشافه، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف التابوت عام 1922 وتم تغطيته بالشمع وتواجد التابوت في محافظة الأقصر.





وتابعت رئيس معمل ترميم الآثار الخشبية أنه كان مطلوب أن يكون العمل بدقة وبسرعة، مؤكدة أن التابوت كان حجريا وأثناء رفعه وإنزاله كان مهشما، والآن أصبحت حالته فوق الممتازة.





وأردفت: "أنا كإنسانة مصرية أكون فخورة بأنني أتعامل مع تلك الكنوز العظيمة عن قرب وكأثرية فخورة لأنني أتعامل مع هذا الأثر العظيم وأحافظ عليه وأسعى لنقلها لأولادي وأحفادي".

قالت جيلان محمود رئيس معمل ترميم الآثار الخشبية، بالمتحف المصري الكبير، إن العمل في تابوت الملك توت عنخ آمون استمر ما يقرب من عامين ونصف، مؤكدة أنه من وقت لآخر كان هناك مجموعة آثار مختلفة مع الملك توت.