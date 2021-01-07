استشاري أنف وأذن: فيتامين الزنك وA يسرعان من استرداد الشم والتذوق





وأضاف آدم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc ، أن تناول فيتامين الزنك، وفيتامين A يعمل على سرعة استرداد حاسة الشم والتذوق، مشيرا إلى أن من يصاب بـ كورونا عليه أن يتوقف عن التدخين والشيشة.





وأوضح أن الباروسيما هى اسستنشاق روائح غير موجودة، وعند فقدان حاسة الشم يضغط على المستقبلات الحسية فى المخ وتعطى احساسا بفقدان حاسة الشم والتذوق.





وأشار إلى الفيروس يهاجم الرئتين ومعظم الحالات المصابة تواجه جلطات رئوية، لافتا إلى أن القرنفل واستنشاق الماء الساخن لا يعالج حالات الإصابة بـ كورونا، ويجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

قال الدكتور آدم محمد آدم ، استشارى الأنف والأذن، إنه ليس كل من يفقد حاسة الشم والتذوق معناه أنه أصيب بـ كورونا على عكس ما يدعى البعض انها السبب الرئيسى للإصابة بالفيروس.