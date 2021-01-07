ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غدًا.. عرض أولى حلقات برنامج "الجوكر" على قناة النهار

الخميس 07/يناير/2021 - 11:05 م
برنامج الجوكر
برنامج الجوكر
Advertisements
سعيد فراج
يبدأ غدًا الجمعة 8 يناير عرض برنامج "الچوكر" على شاشة قناة النهار في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، ويعرض كل جمعة من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في أولى حلقاته مطرب المهرجانات عمر كمال.

برنامج "الچوكر" ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة فى مصر والعالم العربى، ويستضيف عددا من مشاهير الفن والطرب. 

ويقدم البرنامج محمود فكرى للمرة الأولى في ثوب المذيع، قادما من عالم الدعاية والإعلان، كما كشف البرومو عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت والنجمة راندا البحيرى والممثل الشاب تيام مصطفى قمر.

جدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج هادى عادل، وهى شركة رائدة فى مجال الدعاية والإعلان، وقد عرض البرنامج في عرضه الأول والحصري علي منصة WATCH iT.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه