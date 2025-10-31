تشريح جثة طالب عثر عليه مشـ.ـنوقا داخل حظيرة مواشي بالجيزة

انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية الطب الشرعي لتشريح جثة طالب عثر عليه مشنوقا داخل حظيرة مواشي لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي قرية الحاجر بمدينة منشأة القناطر بالجيزة عقب العثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي مشنوقا داخل حظيرة بالقرب من مدرسته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهود البحث لكشف ملابسات العثور على جثة طالب مشنوقا داخل حظيرة مواشي بالقرب من مدرسته بقرية الحاجر، تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات اللازمة لحل لغز الواقعة.

وأشارت التحريات إلى تلقي مركز منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي بعد عدة ساعات من تغيبه حيث ذهب إلى المدرسة ولم يعد لمنزله مرة أخرى وبحثت عنه أسرته حتى تم العثور على جثة داخل معلف مواشي قديم بالقرب من مدرسته.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وتبين من الفحص وجود جثة لطفل في العقد الأول من عمره ملفوف سلك حول رقبته وقد فارق الحياة.

وذكرت أسرة الطفل أنه خرج صباح يوم الأربعاء ذاهبا إلى مدرسته لكنه لم يعد في الموعد المحدد وغاب لساعات طويلة وبدأت أسرته وأهالي البلدة في البحث عنه حتى تم العثور على جثته في الحظيرة القديمة بالقرب من المدرسة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.