مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
دون علم مستشاريه.. ترامب يفاجئ العالم بإعلان استئناف التجارب النووية
نزوح أكثر من 30 ألف شخص من شمال كردفان
الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تشريح جثة طالب عثر عليه مشـ.ـنوقا داخل حظيرة مواشي بالجيزة

الطالب الضحية
الطالب الضحية
ندى سويفى

انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية الطب الشرعي لتشريح جثة طالب عثر عليه مشنوقا داخل حظيرة مواشي لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وتسود حالة من الحزن بين أهالي قرية الحاجر بمدينة منشأة القناطر بالجيزة عقب العثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي مشنوقا داخل حظيرة بالقرب من مدرسته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهود البحث لكشف ملابسات العثور على جثة طالب مشنوقا داخل حظيرة مواشي بالقرب من مدرسته بقرية الحاجر، تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات اللازمة لحل لغز الواقعة.

وأشارت التحريات إلى تلقي مركز منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي بعد عدة ساعات من تغيبه حيث ذهب إلى المدرسة ولم يعد لمنزله مرة أخرى وبحثت عنه أسرته حتى تم العثور على جثة داخل معلف مواشي قديم بالقرب من مدرسته.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وتبين من الفحص وجود جثة لطفل في العقد الأول من عمره ملفوف سلك حول رقبته وقد فارق الحياة.

وذكرت أسرة الطفل أنه خرج صباح يوم الأربعاء ذاهبا إلى مدرسته لكنه لم يعد في الموعد المحدد وغاب لساعات طويلة وبدأت أسرته وأهالي البلدة في البحث عنه حتى تم العثور على جثته في الحظيرة القديمة بالقرب من المدرسة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

