موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب
مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي
الولايات المتحدة تدين انتهاكات ميليشيا الدعم السريع للمدنيين والأطفال الرضع
وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف
محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث
راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار بالأقصر
السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر
الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
حوادث

راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة

الطالب الضحية
الطالب الضحية
ندى سويفى

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية الحاجر بمدينة منشأة القناطر بالجيزة عقب العثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي مشنوقا داخل حظيرة بالقرب من مدرسته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهود البحث لكشف ملابسات العثور على جثة طالب مشنوقا داخل حظيرة مواشي بالقرب من مدرسته بقرية الحاجر، تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات اللازمة لحل لغز الواقعة.

وأشارت التحريات إلى تلقي مركز منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي بعد عدة ساعات من تغيبه حيث ذهب إلى المدرسة ولم يعد لمنزله مرة أخرى وبحثت عنه أسرته حتى تم العثور على جثة داخل معلف مواشي قديم بالقرب من مدرسته.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وتبين من الفحص وجود جثة لطفل في العقد الأول من عمره ملفوف سلك حول رقبته وقد فارق الحياة.

وذكرت أسرة الطفل أنه خرج صباح يوم الأربعاء ذاهبا إلى مدرسته لكنه لم يعد في الموعد المحدد وغاب لساعات طويلة وبدأت أسرته وأهالي البلدة في البحث عنه حتى تم العثور على جثته في الحظيرة القديمة بالقرب من المدرسة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

طريقة عمل جيلي الرمان
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

