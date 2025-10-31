مصرع شاب وإصابة والدته في اصطدام أتوبيس بعربة كارو في الجيزة

شهدت مدينة كرداسة مصرع شاب مصاب في حادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى الشركات، بعربة كارو، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، بينما ترقد والدته في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كرداسة صفط اللبن.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن أتوبيس تابع لإحدى الشركات، اصطدم بعربة كارو، مما أدى إلى إصابة شاب ووالدته، ونفوق الحمار.

نقل المصابين المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، والتحفظ على سائق الأتوبيس، إلا أن الشاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.