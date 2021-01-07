والدة الشهيد شريف عمر بعد تعيين زوجها بالبرلمان: الرئيس حاسس بينا





ووجهت إيمان غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج dmc والمذاع عبر فضائية dmc، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيين زوجها بمجلس النواب ضمن تكريم أسر الشهداء، قائلة: "الرئيس حاسس بينا وبيفكر فينا دايما".





وأكدت أن تعيين زوجها بمجلس النواب ضمن تكريم أسر الشهداء وشرف وفخر كبير لهم، لافتة إلى ان الدولة المصرية لا تنسى أبنائها الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة أوطانهم.

قالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف عمر، إنها استقبلت خبر تعيين زوجها محمد عمر في مجلس النواب بفرحة شديدة وهو تشريف لهم كعائلة، مؤكدة أن مصر لم تنس أولادها الأبرار الذى يضحون بكل غالى ونفيس.