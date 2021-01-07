هل يتجنب محادثتها.. بيلوسي تحاول الاتصال بنائب ترامب.. والأخير لا يرد

حاولت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الوصول والتحدث إلى مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.





ووفقًا لما قاله مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فمن غير الواضح حاليًا ما إذا كان يخطط لمعاودة الاتصال بها أم لا.





وبدا أنها كانت ستدعوه لمناقشة اقتراحها بأن يتم تفعيل التعديل الـ 25 للدستور لعزل الرئيس ترامب.





وأشار المصدر إلى أنه ليس من الواضح سبب عدم تمكنها من الوصول إليه، مما يعني ما إذا كان مشغولًا أو يتجنب الحديث معها عن قصد.





ولم يعلق بنس علنًا على المقترحات بأن مجلس الوزراء ينتزع السلطة من الرئيس.





ويستوجب تفعيل التعديل 25 للدستور، دعوة نائب الرئيس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس.





وكانت نانسي بيلوسي، دعت إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل دونالد ترامب، مؤكدة أنها تنحيته أمر مُلح وبالغ الأهمية.





وقالت بيلوسي في كلمة لها اليوم الخميس، إن لا مجال لبقاء ترامب، حيث يشكل هذا الأمر خطرًا كبيرًا على البلاد، خلال الأيام المتبقية من ولايته.





وأضافت أنه إذا تم تفعيل التعديل 25 للدستور فسيتوجب دعوة نائب الرئيس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس.





وأشارت إلى أن الديمقراطيين يضغطون من أجل مساءلة الرئيس الأمريكي، لافتة إلى أنها تتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه.