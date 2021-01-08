ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زي القمر ... إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور جديدة لها .. شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:44 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها بصور لها من داخل الجيم وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ايمان العاصي على الصور قائلة " سيؤدي الموقف الإيجابي إلى نتائج إيجابية ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :  عاش يا عسل  - دورك في مسلسل الدايره تحفه اوى - زى القمر 

اقرأ أيضا:
بصحبة ابنتها.. إيمان العاصي في أحدث إطلالة على إنستجرام

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا. 

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها. 

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بـ إطلالة جذابة.. إيمان العاصي تتعرض لوصلة غزل من جمهورها.. شاهد

مكياج سميك.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

إيمان العاصي تعبرعن حبها للشتاء على طريقتها

شاهد.. أحدث ظهور لـ إيمان العاصي برفقة ابنتها

إيمان العاصي تشارك في حملة لا للعنف ضد المرأة

ترشيحاتنا

وسائل إعلام: تمرد في البيت الأبيض ضد قرارات ترامب الخطيرة

يوسف شعبان: من شخصية والد خالد بن الوليد إلى فنان برتبة عاطل

لشدة حبهما له.. فتاتان تحنطان جثة والدهما بعد وفاته.. والتحقيقات: مرضى نفسيين

شرف لأي شركة التعامل معه.. أشرف زكي يعلق على تصريحات يوسف شعبان

من 6 أشهر| أستاذ مناعة يحذر: سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال 50%

الأحمر الجريء.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار بجمالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. هاني الناظر يكشف سر انخفاض أعداد مصابي كورونا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

بعد تصدرها التريند.. إطلالات مثيرة لـ فيفي عبده