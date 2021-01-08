أخصائي بالصحة العامة يطالب الجميع بالحصول على لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور بشار فرحات أخصائى الصحة العامة بلندن، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولذلك على الجميع توخى الحذر فى هذه الفترة، موضحًا أن فصل الشتاء يشهد ارتفاع فى أعداد الإصابات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن الجميع فى هذه الفترة عليهم الحصول على لقاح كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بالفيروس، وأن اللقاح هو الأمل الوحيد للتحكم في معدل الإصابات.





وتابع أنه لم يتم عمل دراسات كافية على لقاحات كورونا، ولكن معظم الدراسات التي تمت تؤكد سلامتها للاستخدام البشري، أن اللقاحات التي توصلت لها بعض الدول هو الحل للوقاية من كورونا في هذه الفترة.





ولفت إلى أن معظم من تناولوا لقاح كورونا لم يحدث آثار جانبية، موضحًا: "أنا تلقيت لقاح كورونا ولم أشعر بألم إلا لمدة يومين".





وأشار إلى أن الأمر الأخير بخصوص لقاحات كورونا نؤكد أن لقاحات فيروس كورونا حتى الآن أثبتت جميعها فعالياتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن الحكومة البريطانية في الفترة الأخيرة أصبحت تتخذ قرارات بالإغلاق، ولذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل منطقة يتم التعامل معها على حسب عدد الإصابات.



